روسيا تحسم أمر مشاركتها بمؤتمر السلام في سويسرا

أعلنت روسيا أنها لا تعتزم المشاركة في مؤتمر خاص بالسلام في أوكرانيا تستضيفه سويسرا حتى وإن تلقت دعوة رسمية، وفقًا لـ "رويترز".

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم، الأربعاء.

وقال الكرملين في 26 فبراير/ شباط، إن فكرة إجراء محادثات سلام دون حضور روسيا أمر مثير للسخرية.

وجاء تصريح الكرملين بعد أن قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه يأمل في عقد قمة خلال فصل الربيع في سويسرا لبحث رؤيته للسلام مع حلفاء كييف.