تركيا تكشف عن خطة ثلاثية لتسريع عودة اللاجئين السوريين‎

وذكرت الصحيفة، أنه يتم التخطيط لبناء منازل مشتركة مع قطر لتوفير سكن، فيما يخطط أصحاب الأعمال وخاصة في مناطق حدودية، مثل: غازي عنتاب، إلى خلق فرص وتأسيس مشاريع اقتصادية في المناطق الآمنة بسوريا، ومن خلال هذا ستنتعش التجارة في هذه المناطق ويتم خلق فرص عمل جديدة.

وقالت الصحيفة، إنه سيتم تطبيق نموذج جديد بشأن التأشيرة السياحية للراغبين في زيارة تركيا، "شبيه بنظام التأشيرات للاتحاد الأوروبي"، إذ سيُطلب منهم تقديم معلومات عن حساباتهم المصرفية، والدخل ووثائق أخرى، مثل: تأمين الصحة، وفي حال عدم توفر هذه الوثائق، لن يتم منح التأشيرة لهم أو تمديد الإقامة.

وأضافت، أن "وزارة العمل والضمان الاجتماعي ستعمل على نموذج جديد لآلية توظيف العمالة الأجنبية، يتضمن الظروف والطرق التي يمكن من خلالها توظيف العامل الأجنبي، إذ تشدّد الآلية على عدم توظيف الأجانب بصورة غير شرعية".

المصدر: صحيفة صباح التركية