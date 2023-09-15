صحيفة: إضراب عمالي يهدد مدارس اسكتلندا بالإغلاق

أفادت صحيفة "ذي تايمز" بأن المدارس في جميع أنحاء اسكتلندا تواجه خطر الإغلاق بسبب الإضراب؛ بعد أن رفض عمال الدعم عرضًا مهينًا للأجور، تقدمت به المجموعة الشاملة للسلطات المحلية الاسكتلندية COSLA.

وقالت الصحيفة بأن الإضراب سيُنفذ اعتبارًا من 26 سبتمبر/ أيلول الجاري، لمدة 3 أيام، من قبل 21 ألفا من عمال النظافة والطعام ومقدمي خدمات الدعم المدرسي على أثر خلاف حول الأجور، بحسب نقابات العمال.

وأضافت بأن مجموعة السلطات المحلية قدمت عرضًا من جزأين، مبينة بأنها ستقدم زيادة قدرها 1929 جنيهًا إسترلينيًا على الأقل في الراتب السنوي بحلول الأول من يناير/ كانون الثاني القادم.

وأشارت إلى إن العرض سيزيد أجور العمال، ذوي الأجور الأقل، بنسبة 21% على مدى عامين، في حين أنه سيكلف 440 مليون جنيه إسترليني.

وتابعت الصحيفة أن هذا العرض قوبل بالرفض من قبل العمال، ممثلين بشركاتهم ونقاباتهم، بدعوى أنه لا يقدم إلا زيادة مقدارها 0.17% عن العرض السابق المقدم قبل 5 شهور، ولأنه لا يغطي كافة شرائح العمال ولا يحقق تحسناً ملموساً.

كما وصفوه بالمخيب للآمال والمهين لأنه يقدم بنسًا واحدًا إضافيًا في الساعة للعمال أصحاب الأجور المتدنية.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية إن "مفاوضات الأجور الحكومية المحلية هي مسألة تخص السلطات المحلية كأصحاب عمل ونقابات، وقد التزمت الحكومة الاسكتلندية وCOSLA باحترام هذا الترتيب التفاوضي كجزء من اتفاقية "فيريتي هاوس".

وأضاف المتحدث: "على الرغم من تخفيضات حكومة المملكة المتحدة، قدمت الحكومة الاسكتلندية مبلغًا إضافيًا قدره 155 مليون جنيه إسترليني في الفترة بين 2023-2024 لدعم زيادة كبيرة في أجور موظفي الحكومة المحلية، والتي تم أخذها في الاعتبار في عرض الأجور الذي قدمته "COSLA" وسنواصل التشاور معها حول كيفية دعم الموظفين والخدمات هذا العام والعام المقبل".

المصدر: صحيفة "ذي تايمز" البريطانية