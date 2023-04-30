الأردن يستضيف اجتماعًا لوزراء خارجية السعودية والعراق ومصر وسوريا

يُعقد اجتماع يضم وزراء خارجية الأردن ومصر والعراق وسوريا والسعودية، الاثنين، في عمان، وفق ما أفادت وزارة الخارجية الأردنية اليوم الأحد.

ووفقًا لحساب الخارجية الأردنية على موقع "تويتر"، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سنان المجالي إن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر، الذي استضافته المملكة العربية السعودية في جدة يوم الـ14 من نيسان 2023، وللبناء على الاتصالات التي قامت بها هذه الدول مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.