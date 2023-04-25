اعتقال سوري خطط لهجوم بمتفجرات على مدنيين في ألمانيا

اعتقلت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، سوريا يبلغ من العمر 28 عاماً للاشتباه بتورطه في مخطط "جهادي" باستخدام قنبلة محلية الصنع ضد أهداف مدنية.

وقالت الشرطة، التي ألقت القبض على الرجل في هامبورغ، إنها فتشت أيضاً عدداً من المواقع في المدينة الساحلية الشمالية وكذلك في بلدة كيمبتن الجنوبية.

وشارك نحو 250 من أفراد الشرطة في العملية صباح الثلاثاء، وضبطوا أدلة بينها مواد كيميائية، وأوردت الشرطة ومكتب الادعاء العام في هامبورغ في بيان أن المشتبه به حاول "صنع حزام ناسف في منزله، لينفذ به هجوماً على مدنيين"، وقالت السلطات إن التحقيقات تركزت حول المشتبه به البالغ 28 عاماً وشقيقه البالغ 24 عاماً.