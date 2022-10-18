الجيش الإثيوبي يستعيد السيطرة على ثلاث بلدات في تيغراي

قالت الحكومة الإثيوبية، اليوم الثلاثاء، إن الجيش الإثيوبي سيطر على ثلاث بلدات في‭ ‬إقليم تيغراي الشمالي، حيث يخوض قتالًا ضد قوات الإقليم بين الحين والآخر منذ عامين.

وأدى الصراع بين الجيش الإثيوبي وحلفائه، ومن بينهم القوات الإريترية، وبين قوات إقليم تيغراي إلى مقتل الآلاف وتشريد الملايين ودفع بمئات الآلاف إلى شفا المجاعة.

وقالت خدمة الإعلام التابعة للحكومة الإثيوبية في بيان، إن "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية سيطرت على بلدات شيري وألاماتا وكوريم، دون قتال في المناطق الحضرية".

ولم يرد متحدث باسم قوات تيغراي على الفور على طلب للتعليق.

وفي وقت سابق، اعترفت سلطات تيغراي بفقدان السيطرة على شيري، إحدى أكبر المدن في الإقليم، والتي تستضيف عشرات الآلاف من النازحين من مناطق أخرى بسبب الصراع.

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه يشعر بالقلق لأن بعض الضربات الجوية التي نفذتها القوات الحكومية في تيغراي جرت دون تمييز.

وقالت الحكومة في بيانها، إن الجيش الوطني يتخذ "أقصى درجات الحيطة" لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.

وأضاف البيان، أن الحكومة ستتخذ كافة الاستعدادات بالتنسيق مع المنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات وإعادة الخدمات إلى المناطق التي أصبحت الآن تحت سيطرتها.

ودعت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية، في الأيام القليلة الماضية، إلى وقف فوري لإطلاق النار وبدء المحادثات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، وانسحاب القوات الإريترية من إثيوبيا.