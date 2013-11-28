دول الخليج تطالب المعارضة السورية بحضور مؤتمر جنيف

الرياض- قال وزراء خارجية دول الخليج العربي إن محادثات السلام السورية التي ستجري في كانون الثاني / يناير يجب أن تضع اطاراً زمنياً لتشكيل حكومة انتقالية في سوريا ويجب ألا تضم أي فصيل معارض بخلاف الإئتلاف الوطني السوري.

وأصدر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بياناً الأربعاء بعد اجتماعهم في الكويت عبروا فيه أيضاً عن أملهم في أن يؤدي الاتفاق المرحلي الذي توصلت إليه إيران مع القوى العالمية (5+1) إلى حل شامل للأزمة النووية.

وقال البيان إن الوزراء أكدوا على أهمية تعزيز الدعم الدولي للمعارضة السورية الممثلة في الإئتلاف الوطني للمشاركة في مؤتمر جنيف 2.

وأضاف أن هذا المؤتمر يجب أن يؤدي إلى وضع إطار زمني محدود لتشكيل حكومة انتقالية سورية لها كل السلطات التنفيذية بما يتفق مع البيان الصادر عن جنيف 1 في 30 كانون الثاني / يناير عام 2012.

وكرر البيان التأكيد على موقف دول الخليج من أن الإئتلاف الوطني هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري وأن محادثات جنيف يجب ألا تشارك فيها فصائل معارضة أخرى.

كما عبر وزراء الخارجية عن أملهم في أن يكون الاتفاق الذي أبرمته القوى العالمية مع طهران خطوة أولى تقود إلى حل شامل للنزاع النووي مع إيران وأن هذا يتطلب نوايا حسنة.

وفي الشأن نفسه، أعلن أحمد الجربا رئيس الائتلاف الأربعاء، أن الائتلاف سيحضر مؤتمر جنيف 2 المقرر عقده في كانون الثاني / يناير بهدف إنهاء الحرب الأهلية في سوريا وأن الرئيس السوري بشار الأسد يجب ألا يقوم بدور في مستقبل البلاد.