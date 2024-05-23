الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا
وافق الاتحاد الأوروبي على فتح مفاوضات الانضمام رسميًا مع أوكرانيا، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات المقترحة، في 25 يونيو، وفقاً لصحيفة "European Pravda" الأوكرانية.
وتهدف أوكرانيا إلى تأمين الاتفاق، بحلول نهاية يونيو، لتجنب التأخير المحتمل خلال رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الأول من يوليو.
عمل تفاوضي
ومع ذلك، تشير التقارير التي إلى أن المفاوضات، ستبدأ في 25 يونيو، قد لا تكون دقيقة تمامًا، فقد أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، كاتارينا ماثرنوفا، قبل شهر، أن أوكرانيا مستعدة لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وتم اتخاذ الاستعدادات من قبل البيروقراطيات الأوكرانية والأوروبية، على حد سواء، وفقاً للصحيفة، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على إطار عمل أوكرانيا التفاوضي في أوائل مارس.
ورغم أن التوقعات كانت تشير إلى بدء المفاوضات بعد الانتخابات الأوروبية التي أجريت، في الأسبوع الثاني من شهر يونيو، إلا أن المصادر تنوه إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أرادت تأمين دعم جميع الدول تقريبًا قبل بدء الحوار مع أوكرانيا، دون ذكر سبب واضح لهذا التأخير.
ومع ذلك، تم التوصل إلى اتفاق توفيقي بين المفوضية الأوروبية والرئاسة البلجيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، حيث تم الالتزام ببدء المفاوضات، في النصف الثاني من شهر يونيو، ولكن قبل رئاسة المجر للاتحاد الأوروبي.
وتعتقد المصادر، بحسب الصحيفة، أن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لن يستخدم حق النقض هذه المرة، لأنه ليس من مصلحته تأخير القضية الأوكرانية خلال فترة رئاسته.
المفاوضات الموضوعية
ومن غير المرجح أن تبدأ المفاوضات، رسميًا، في 25 يونيو، بل خلال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، يومي 27 و28 يونيو.
كما أنه من المهم أن تحقق أوكرانيا هذا الإنجاز لتجنب أي تأخير إضافي. ومع ذلك، فإن المفاوضات الموضوعية لن تبدأ على الفور، والسيناريو الأكثر تفاؤلاً هو أن تبدأ المفاوضات، في أوائل العام 2025، عندما يتم تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن أوكرانيا غير مستعدة، حاليًا، لبدء المفاوضات بسبب عدم وجود بنية تحتية حكومية، وفرق تفاوضية مشكّلة.