الاتحاد الأوروبي يوافق على فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا

وافق الاتحاد الأوروبي على فتح مفاوضات الانضمام رسميًا مع أوكرانيا، حيث من المقرر أن تبدأ المفاوضات المقترحة، في 25 يونيو، وفقاً لصحيفة "European Pravda" الأوكرانية.

وتهدف أوكرانيا إلى تأمين الاتفاق، بحلول نهاية يونيو، لتجنب التأخير المحتمل خلال رئاسة المجر لمجلس الاتحاد الأوروبي، والتي تبدأ في الأول من يوليو.

عمل تفاوضي

ومع ذلك، تشير التقارير التي إلى أن المفاوضات، ستبدأ في 25 يونيو، قد لا تكون دقيقة تمامًا، فقد أكدت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى أوكرانيا، كاتارينا ماثرنوفا، قبل شهر، أن أوكرانيا مستعدة لبدء مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وتم اتخاذ الاستعدادات من قبل البيروقراطيات الأوكرانية والأوروبية، على حد سواء، وفقاً للصحيفة، حيث وافقت المفوضية الأوروبية على إطار عمل أوكرانيا التفاوضي في أوائل مارس.