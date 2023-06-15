وكالة: وزير خارجية السعودية يزور طهران السبت

وكانت إيران قد أعلنت إعادة فتح سفارتها في العاصمة السعودية الرياض يوم 6 يونيو/ حزيران الجاري.

وجاء ذلك بعد أشهر من اتفاق سعودي إيراني بوساطة صينية ركز على إنهاء خلاف دبلوماسي دام سنوات.

وتحسنت العلاقات بين البلدين خلال الأشهر الأخيرة وهو ما تكلل بفتح السفارة الإيرانية انتظاراً لإعادة فتح سفارة الرياض في طهران.