قتيلة وجرحى إثر ضربة على بيلغورود الروسية.. وأوكرانيا ترد

قُتلت امرأة وأُصيب عدة آخرون بجراح، صباح اليوم الجمعة، إثر ضربة على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا التي تستهدف بهجمات كثيرة، على ما أفاد حاكم المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تليغرام: "ضربة جديدة أدت -للأسف- إلى مقتل شخص" موضحًا أن الضحية هي امرأة، مشيرًا إلى وقوع جرحى أيضًا، بينما أظهرت معلومات أولية، أن الضربة ألحقت أضرارًا بثلاثة مراكز طبية ومنازل عدة، على ما أضاف غلادكوف.

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت فوق منطقة بيلغورود 8 صواريخ أُطلقت من منظومة فامباير للقاذفات الصاروخية مصدرها أوكرانيا.