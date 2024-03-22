قتيلة وجرحى إثر ضربة على بيلغورود الروسية.. وأوكرانيا ترد
قُتلت امرأة وأُصيب عدة آخرون بجراح، صباح اليوم الجمعة، إثر ضربة على منطقة بيلغورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا التي تستهدف بهجمات كثيرة، على ما أفاد حاكم المنطقة، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
وكتب الحاكم فياتشيسلاف غلادكوف عبر تليغرام: "ضربة جديدة أدت -للأسف- إلى مقتل شخص" موضحًا أن الضحية هي امرأة، مشيرًا إلى وقوع جرحى أيضًا، بينما أظهرت معلومات أولية، أن الضربة ألحقت أضرارًا بثلاثة مراكز طبية ومنازل عدة، على ما أضاف غلادكوف.
من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت فوق منطقة بيلغورود 8 صواريخ أُطلقت من منظومة فامباير للقاذفات الصاروخية مصدرها أوكرانيا.
وفي سياق متصل، أفاد إيهور تيريخوف رئيس بلدية مدينة خاركيف الأوكرانية بسماع دوي نحو 15 انفجارًا، صباح اليوم الجمعة، ويبدو أن ضربات صاروخية روسية استهدفت إمدادات الكهرباء بالمدينة مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار، وفق رويترز.
ولم يشر تيريخوف لسقوط ضحايا، وأضاف أن بعض مضخات المياه في المدينة توقفت بسبب الهجمات، وأفاد أولكسندر فيلكول رئيس بلدية كريفي ريه وسط أوكرانيا بسماع دوي انفجارات في المدينة، لكنه لم يتطرق للتفاصيل.
وقال سيرهي بورزوف رئيس بلدية فينيتسا وسط أوكرانيا أيضًا إن أضرارًا لحقت "بإحدى وحدات البنية التحتية الحيوية".
وأفادت إدارة مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا بوقوع 8 ضربات صاروخية وإصابة بعض السكان المحليين.
وقال مسؤولون أوكرانيون إن عددًا من الصواريخ الروسية لا تزال تتجه صوب أهداف في أوكرانيا.