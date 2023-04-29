السجن لأعضاء خلية متشددة خططت لاستهداف مصالح روسية في إسبانيا

حكم القضاء الإسباني، الجمعة، على زعيم خلية متشددة نشطت في برشلونة بالسجن 10 سنوات، وسجن 3 آخرين من أعضائها 8 سنوات بتهمة التخطيط لهجمات ضد أهداف روسية في المدينة.

وقالت المحكمة الوطنية في مدريد عبر بيان، إنها دانت " 4 أعضاء في خلية إرهابية متشددة مقرها برشلونة حددوا أهدافًا روسية لتنفيذ هجمات ضدها في عاصمة كتالونيا" شمال شرق إسبانيا.

وأضافت المحكمة المسؤولة بشكل خاص عن قضايا الإرهاب، أنها برأت شخصين آخرين.