ستولتنبرغ: الهجوم الروسي الكبير "بدأ بالفعل" في أوكرانيا
قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للصحفيين اليوم الإثنين، إن الهجوم الروسي الكبير الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا "قد بدأ بالفعل"، وذلك بعد عام تقريبا من بدء الحرب.
وأضاف ستولتنبرغ: "لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس بوتين مستعد للسلام. ما نراه هو أن الرئيس بوتين وروسيا ما زالا يريدان السيطرة على أوكرانيا".
وتابع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي: "نرى كيف ينقلون مزيدا من القوات والأسلحة والقدرات".
ويُعتقد على نطاق واسع أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير جديد، وتقول أوكرانيا، إنها بحاجة إلى طائرات مقاتلة وصواريخ بعيدة المدى من أجل المواجهة واستعادة الأراضي التي خسرتها.