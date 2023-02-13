ستولتنبرغ: الهجوم الروسي الكبير "بدأ بالفعل" في أوكرانيا‎

قال ينس ستولتنبرغ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" للصحفيين اليوم الإثنين، إن الهجوم الروسي الكبير الذي كان يُخشى وقوعه في أوكرانيا "قد بدأ بالفعل"، وذلك بعد عام تقريبا من بدء الحرب.

وأضاف ستولتنبرغ: "لا نرى على الإطلاق ما يشير إلى أن الرئيس بوتين مستعد للسلام. ما نراه هو أن الرئيس بوتين وروسيا ما زالا يريدان السيطرة على أوكرانيا".