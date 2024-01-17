بريطانيا تطالب بمنع روسيا من "التحايل" على العقوبات

أعلن وزير خارجية بريطانيا، ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، أنه سيحث الدول الغربية على التصدي لـ"تحايل" روسيا على العقوبات المفروضة عليها بعد حربها على أوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال كاميرون:"أحد الأشياء التي تفعلها بريطانيا هو أنها لا تفرض العقوبات فقط، بل تتأكد من عدم التحايل عليها في بلدان أخرى".

ويقول مسؤولون غربيون إن الاقتصاد الروسي يتحسن، رغم العقوبات التي فرضت على موسكو بعد بدء الحرب على أوكرانيا.