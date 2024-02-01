صديق لزيلينسكي.. لغط في أوكرانيا بشأن إقالة قائد الجيش

أثارت أنباء عن إقالة قائد الجيش الأوكراني فاليري زالوجني لغطا كبيرا رغم وجود نفي من كييف.

ومنذ يوم الاثنين الماضي، تسري في أوكرانيا شائعة إقالة الرئيس فولوديمير زيلينسكي لقائد الجيش، خاصة بعد أسابيع من التكهنات المتزايدة حول التوترات بين الرجلين.

كانت التوترات بين زيلينسكي والقائد الأعلى تصاعدت منذ فشل الهجوم الأوكراني المضاد على القوات الروسية الذي أطلق العام الماضي، دون أن يحقق الكثير من الإنجازات الميدانية على الأرض.

وتقول الشائعة إن اجتماعًا عقِد في مكتب الرئيس الأوكراني، الاثنين الماضي، حيث أبلغ زالوجني بإقالته.

المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفوروف نفى أن تكون تلك الشائعات صحيحة.

ونشرت وزارة الدفاع الأوكرانية رسالة مقتضبة على قنوات التواصل الاجتماعي جاء فيها: "أيها الصحافيون الأعزاء، .. هذا غير صحيح"، في إشارة إلى إقالة قائد الجيش.