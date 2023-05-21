تركيا تترقب الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية مع تقدم لأردوغان

وقد وعد بـ "العودة إلى الربيع" و"ديمقراطية هادئة" والعودة إلى دولة القانون، لكن ذلك لم يقنع أكثر من 44.9% من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، بهذا التحالف الواسع للمعارضة، من اليمين القومي إلى اليسار.

بعد التعبئة القوية في 14 أيار/ مايو ونسبة مشاركة بلغت 89%، قدرت مجموعة الاستشارات أوراسيا، إحدى الشركات القليلة جدا التي توقعت تقدم أردوغان في الدورة الأولى، أن الرئيس المنتهية ولايته سيفوز في الدورة الثانية.

وقال الخبير السياسي بيرك إلسن من جامعة سابانجي في اسطنبول إن "العديد من الناخبين القوميين غير موافقين على اختيار كيليتشدار أوغلو لتمثيل المعارضة ولم يدعموه".

وسيتنافس المرشحان بشدة على أصوات 2.79 مليون ناخب صبت لصالح المرشح الثالث سنان أوغان، وهو من اليمين القومي المتشدد ويريد قبل كل شيء ترحيل حوالي خمسة ملايين لاجئ ومهاجر يقيمون في البلاد.

وأوغان (54 عاما) يتريث وسيعلن لمن سيجيّر أصواته "الأسبوع المقبل"، وقد استقبله أردوغان الجمعة لمدة ساعة، لكن باستثناء التقاط صورة ومصافحة مع الرئيس، لم يتسرب شيء من الاجتماع.