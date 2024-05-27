مقتل 4 مدنيين في قصف روسي على منطقة دونيتسك الأوكرانية‎

قتل 3 أشخاص في 3 بلدات مختلفة في منطقة "دونيتسك"، الأحد، جرّاء القصف الروسي، وفق ما أفاد به ممثلو ادعاء أوكرانيون في المنطقة.

وتعدّ دونيتسك، النقطة المحورية في الحملة الحثيثة للجيش الروسي على طول الجبهة، التي يبلغ طولها ألف كيلومتر في الحرب مع أوكرانيا، التي دخلت عامها الثالث.

وقال ممثلو الادعاء في المنطقة ذاتها، التي ضمتها روسيا رغم أنها لا تسيطر على كل أراضيها، إن مدنيين لقوا حتفهم في "سيفيرسك" في الشمال وكذلك في الجنوب في "كراسنوهوريفكا" و"تشاسيف يار".

وتقدم الجيش الروسي نحو "تشاسيف يار"، وهي بوابة لمدن أخرى في منطقة "دونيتسك".

وذكر ممثلو الادعاء في منطقة "خاركيف" إن مدنياً توفي أيضاً بالقرب من بلدة "تشوهوييف"، جنوب شرقي "خاركيف"، ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا.

وقُتل ما لا يقل عن 14 شخصاً في هجوم على متجر للأدوات، السبت.