مخاوف من سيطرة اليمين المتطرف على وسائل الإعلام الأفريقية

قالت صحيفة "ميل اند غارديان" إنه من خلال حصة مسيطرة في شركة "فيفيندي" مالكة Canal+، يسعى فنسنت بولوريه إلى الاستحواذ على MultiChoice، أكبر مزود للقنوات الفضائية في أفريقيا الناطقة بالفرنسية، ما قد يمنح المجموعة تأثيرًا غير مسبوق على أكثر من 30 مليون شاشة تلفزيون أفريقية.

وارتبط الملياردير فنسنت بولوريه لفترة طويلة بالجدل، لا سيما في توسيعه لإمبراطورية الإعلام اليمينية.

انتهاكات أخلاقية

وحذّر النقاد، بما في ذلك منظمة مراسلون بلا حدود، من "نظام بولوريه"، مشيرين إلى ميله لخنق التحقيق الصحفي، والتلاعب بالروايات الإعلامية لتناسب مصالحه التجارية.

وكشف تحقيق لصحيفة لوموند الفرنسية أنه رغم تقاعده رسميًا، إلا أن بولوريه لا يزال يتمتع بنفوذ كبير على أصوله الإعلامية.

ويوضح تحول قناة سي نيوز إلى ما يطلق عليه البعض "فوكس نيوز فرنسا" مخاطر التأثير الإعلامي لبولوريه، إذ تتبنى القناة خطاب اليمين المتطرف، وتسهم في تعميم المشاعر المعادية للأجانب والمسلمين.

وأدانت عملية "أوقفوا بولوريه" هذا التحول الأيديولوجي، واصفة إياه بأنه غير مسبوق ومضر بحرية الصحافة والديمقراطية.