أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين يؤيدون المحادثات النووية مع إيران

كما خلص المسح إلى أن 39.8 بالمئة يعتقدون أن الولايات المتحدة تعاملت بشكل جيد مع الحرب الروسية في أوكرانيا، بينما يعتقد 24.9 بالمئة عكس ذلك، مقابل آراء محايدة لنسبة 35.3 بالمئة من المشاركين.

ورأى 76.7% أن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي سيفيد الولايات المتحدة، بينما يرى 23.3 بالمئة أنه لن يفيدها.

وأجاب 69% بالسلب عندما سُئلوا عما إذا كان يتعين على الولايات المتحدة الاستمرار في بيع أسلحة إلى السعودية ورد 31 بالمئة بشكل إيجابي.