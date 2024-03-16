إرجاء محاكمة ترامب 30 يوما في قضية جنائية

أمر قاض في نيويورك، يرأس محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتهمة التكتّم عن مبالغ مالية دُفعت للتستّر عن فضيحة علاقات خارج نطاق الزواج، الجمعة، بإرجاء الإجراءات التي كان من المقرّر أن تبدأ في 25 آذار/مارس.

وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوماً من تاريخ هذه الرسالة".

وبحسب "فرانس برس"، كانت النيابة العامة في مانهاتن أبدت الخميس انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوماً للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية التي كان يفترض أن تبدأ في نهاية آذار/مارس في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.

وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بتّ المحكمة العليا في قضية تمتّع الرئيس السابق، من عدمه، بحصانة قضائية تجنّبه المحاكمة، لكنّهم شدّدوا الخميس على أنّ إرجاء المحاكمة لمدة 30 يوماً "غير كاف".

وكان يفترض أن يمثل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر، في 25 آذار/مارس أمام محكمة في نيويورك في قضية دفع أموال إلى نجمة الأفلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

ويلاحق المدّعي العام ترامب في 34 تهمة تلاعب في الحسابات يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن أربع سنوات في حال إدانته، والرئيس السابق الذي يدفع ببراءته متّهم بأنه عدّل حسابات منظمة ترامب للعقارات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار يشتبه في أنه دفعها إلى ستورمي دانييلز واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، قبيل الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

وفق الادّعاء فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تستّرها عن علاقة جنسية تقول إنّها جمعتهما في 2006 عندما كان متزوجاً من ميلاني ترامب، لكنّ ترامب ينفي أنّه أقام أيّ علاقة مع الممثلة السابقة.