الشرطة تتحرى.. قارب مهاجرين بلا ركّاب على شاطئ في إسرائيل

ألقى البحر، بقارب مطاطي ليس على متنه أحد إلى الشاطئ في إسرائيل، اليوم الأحد، وبدا أن كل ما عليه عبارة عن متعلقات مهاجرين محتملين.

وقالت السلطات الإسرائيلية، إنها وجدت القارب على ساحل البحر المتوسط قرب مدينة نتانيا، دون أن يكون عليه شيء، سوى كومة فوضوية من المتعلقات الشخصية، وطعام وماء ووثائق سفر، بينها لثلاثة أشخاص من الصومال.

وأشارت إلى أنها تفتش المياه على مقربة، بحثًا عن وجود علامات على ناجين ونشرت صورة للقارب. ومن بين المتعلقات التي وجدت على متن القارب ما بدا أنها ملابس ومضخة هواء، والعديد من طوافات الإنقاذ المؤقت القابلة للنفخ.