السودان يتصدر.. 76 مليون نازح داخليا حول العالم في 2023

وخلافا للاجئين الذين يغادرون خارج حدود البلاد، يضطر النازحون داخليا إلى الانتقال من مكان إلى آخر داخل البلد الذي يقيمون فيه، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وفي تقريره العالمي حول عدد النزوح الداخلي، قال المركز، إن 68,3 مليون شخص عبر العالم نزحوا بسبب النزاعات والعنف، و7.7 مليون بسبب الكوارث.

وفي السنوات الخمس الأخيرة ارتفع عدد النازحين داخليا، جراء نزاعات 22.6 مليون مع زيادة كبيرة خصوصا في العامين 2022 و2023.

ومع 9.1 مليون نازح داخليا، يعد السودان صاحب أكبر عدد من النازحين في بلد واحد، منذ بدء تدوين هذه البيانات في 2008 بحسب مركز الرصد.

ويقيم نحو نصف النازحين داخليا في دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وقالت مديرة مركز رصد النزوح الداخلي ألكسندرا بيلاك "في السنتين الأخريين رصدنا مستويات جديدة مقلقة من الأشخاص يضطرون إلى الفرار من ديارهم، بسبب النزاعات، والعنف حتى في مناطق كانت تشهد تحسنا في هذا الميل".

وأكدت أن "النزاعات والدمار اللذين تخلفها تمنع الملايين من إعادة بناء حياتهم على مدى سنوات أحيانا".

وتسبب القتال في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والأراضي الفلسطينية بحوالي ثلثي عدد النازحين الجدد داخليا جراء النزاعات في العام 2023.