داهمت شركة صينية.. بلجيكا تستخدم قواعد جديدة لمكافحة الدعم الأجنبي
داهمت المفوضية الأوروبية والأجهزة الأمنية في بلجيكا، مكاتب شركة "Nuctech" الصينية الموردة للمعدات الأمنية في بولندا وهولندا، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتخذ فيه المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة للصين، بينما تعتبر هذه المداهمة هي الأولى التي تستخدم فيها بروكسل قواعدها الجديدة لمكافحة الدعم الأجنبي، لتبرير مداهمة الشركة.
وشركة "Nuctech"، هي شركة مملوكة للصين، كان يديرها في السابق نجل الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، وقد حظرتها بعض الدول الغربية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وتأتي هذه المداهمات في أعقاب سلسلة من الاعتقالات في ألمانيا لأشخاص يُشتبه في تجسسهم لصالح الصين، في حين اتهم الاتحاد الأوروبي الصين بتأجيج الطاقة الإنتاجية الصناعية المفرطة التي تنافس الشركات الأوروبية.
وقد يؤدي التوتر المتزايد إلى تعقيد الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى باريس، في الوقت الذي فتح فيه الاتحاد الأوروبي تحقيقًا في سوق الأجهزة الطبية في الصين بسبب مزاعم الحظر غير العادل للمصنعين الأوروبيين، وهذا التحقيق هو أول استخدام لأداة دولية جديدة للمشتريات الدولية، التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ تدابير لإعاقة وصول الصين إلى سوق الاتحاد الأوروبي.
وتدعم غرفة التجارة الأوروبية في الصين الإجراء لضمان الوصول العادل للشركات الأوروبية، وقد دعت الصين الجانب الأوروبي إلى التمسك بانفتاح السوق ومبادئ المنافسة العادلة.