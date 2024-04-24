داهمت شركة صينية.. بلجيكا تستخدم قواعد جديدة لمكافحة الدعم الأجنبي

داهمت المفوضية الأوروبية والأجهزة الأمنية في بلجيكا، مكاتب شركة "Nuctech" الصينية الموردة للمعدات الأمنية في بولندا وهولندا، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

وبحسب الصحيفة، جاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تتخذ فيه المفوضية الأوروبية إجراءات صارمة ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة للصين، بينما تعتبر هذه المداهمة هي الأولى التي تستخدم فيها بروكسل قواعدها الجديدة لمكافحة الدعم الأجنبي، لتبرير مداهمة الشركة.

وشركة "Nuctech"، هي شركة مملوكة للصين، كان يديرها في السابق نجل الرئيس الصيني السابق هو جينتاو، وقد حظرتها بعض الدول الغربية لأسباب تتعلق بالأمن القومي.