الزيارة الأطول له.. بايدن في باريس وأوكرانيا في قلب المباحثات

يقع الملف الأوكراني في صدارة الملفات التي يطرحها الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم، خلال زيارة الدولة التي يؤديها إلى فرنسا.

وبعد مشاركته، يوم الخميس، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في إحياء ذكرى إنزال الحلفاء عام 1944، يقوم بايدن بزيارة دولة، اليوم السبت، إلى باريس، وفي البرنامج احتفال في قوس النصر واستعراض في "الشانزليزيه" مع الحرس الجمهوري.

وتسجل هذه الزيارة "عودة العلاقات إلى المسار الصحيح" بعد تعرضها لبعض المطبات، وفق مراقبين.

وتمثل زيارة بايدن إلى باريس "أطول زيارة" للرئيس الديمقراطي الذي يوشك على إنهاء ولايته الرئاسية.

وسيناقش جو بايدن وإيمانويل ماكرون القضايا الدولية الرئيسة في الوقت الحالي، والتي يتناغم بشأنها بشكل عام الديمقراطي البالغ من العمر 81 عامًا، والرئيس الفرنسي الذي يصغره بـ 35 عامًا، وإن لم يكونا متوافقين تمامًا، كما هو الحال بشأن حرب غزة، بحسب متابعين.

وفيما يتعلق بأوكرانيا، وعد البلدان الحليفان داخل حلف شمال الأطلسي، بصوت واحد بمساعدة كييف في مواجهة الغزو الروسي. لكن واشنطن حريصة على عدم اتباع "اندفاع" الرئيس الفرنسي، على سبيل المثال بشأن احتمال إرسال مدربين عسكريين إلى الأراضي الأوكرانية.