"يوتيوب" يغلق حساب وزارة الخارجية الإيرانية

أغلق موقع يوتيوب، المملوك لشركة غوغل، الثلاثاء، حساب وزارة الخارجية الإيرانية.

جاء ذلك بعد ساعات من نشر حساب الخارجية الإيرانية مقطع فيديو باللغة الإنجليزية بعنوان "المقاومة الخيار الوحيد لفلسطين".

وقالت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية إن "موقع يوتيوب أغلق اليوم حساب وزارة الخارجية الإيرانية بعد نشرها مقطع يوتيوب اعتبره الموقع أنه ينتهك قواعد يوتيوب، نتيجة نشر مقطع يدعو لمعاقبة إسرائيل".

ونقلت الوكالة عن مصدر في الخارجية الإيرانية قوله إن "ما قام به موقع يوتيوب دليل آخر على التناقض بين حقائق حرية التعبير الغربية وما يدعونه، بحجة مخالفة لوائح يوتيوب".

ورغم أن السلطات الإيرانية تحجب مواقع مثل يوتيوب وفيسبوك وتويتر منذ عام 2009 عقب احتجاجات عارمة ضد النظام قادتها المعارضة الإصلاحية، فإن مؤسسات النظام وشخصيات بارزة فيه من بينهم المرشد علي خامنئي والسلطات الثلاث تمتلك حسابات في هذه المنصات المحجوبة عن الإيرانيين.