أكسيوس: أمريكا تعترض مسيّرات الحوثيين الرخيصة بتكاليف باهظة

أفاد موقع "أكسيوس" بأن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" تتصارع مع تحد كبير يتمثل في الصراعات الأخيرة في البحر الأحمر وخليج عدن، وهو الحاجة إلى اعتراض طائرات مسيرة غير مكلفة ولكنها قاتلة، ما يشكل معضلة مالية للجيش الأمريكي.

وقال الموقع إن هذه الطائرات المسيرة، والتي يمكن تجميعها باستخدام أجزاء متاحة بسهولة، تشكل تهديدًا كبيرًا، على الرغم من تكلفتها المنخفضة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تستخدم في كثير من الأحيان ذخائر باهظة الثمن، تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، لتحييد هذه الطائرات المسيرة، وهي ممارسة تثير مخاوف بشأن الاستدامة.