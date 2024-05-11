إيران.. 35 مقعداً للمتشددين في الجولة الثانية للانتخابات البرلمانية

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الإيرانية في الجولة الثانية تقدما واضحا لقوائم التيار الأصولي المتشدد، بالاستحواذ على 35 مقعداً من أصل 45 مقعداً متبقية من هذه الجولة.

وبحسب ما نشرته وسائل إعلام رسمية، فإنه وفق عمليات العد والفرز اليدوية والإلكترونية، فقد حصدت قوائم التيار الأصولي المتشدد المقاعد الثلاثة المتبقية لمحافظة طهران وهي 16 مقعداً.

وتوزعت هذه المقاعد على القوائم، فقد حصلت قائمة التحالف الشعبي لـ"قوى الثورة الإسلامية" المعروفة بـ "الأمناء" وحليفتها "جبهة الصباح" الإيرانية، التي يتزعمها السياسي المتشدد "علي أكبر رائفي بور"، على 12 مقعداً، فيما حصلت قائمة مجلس تحالف "قوى الثورة الإسلامية" المعروفة بـ"شانا" على 4 مقاعد.

ووفق هذه النتائج، فإن التيارات الأصولية المتشددة تمكنت من الاستحواذ على جميع مقاعد محافظة طهران البالغة 35 مقعداً.