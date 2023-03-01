مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور طهران الجمعة

أفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، اليوم الأربعاء، بأن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي سيجري زيارة مهمة إلى طهران الجمعة المقبل لإجراء محادثات مع المسؤولين الإيرانيين.

وقالت الوكالة: "غروسي سيصل إلى طهران الجمعة للقاء كبار المسؤولين الإيرانيين لحل القضايا الخلافية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وتأتي الزيارة مع تصاعد مستوى التوتر بين إيران والوكالة الدولية بشأن رفع طهران نسبة تخصيب اليورانيوم لمستويات عالية، الأمر الذي أثار قلق المجتمع الدولي والأطراف الموقعة على الاتفاق النووي.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، في تصريحات للصحفيين الأربعاء: "زيارة غروسي قد تثمر عن حلحلة عُقد المحادثات النووية.. الوكالة تتفاوض مع إيران حول آثار يورانيوم بتخصيب ما يقرب من 84٪ وجدت في منشآت إيرانية".