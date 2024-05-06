لوموند: المحافظون يواجهون هزائم في الانتخابات المحلية ببريطانيا

يواجه حزب المحافظين ضربة كبيرة تمثلت بهزائم ساحقة في الانتخابات المحلية في جميع أنحاء إنجلترا، قبيل الانتخابات العامة، المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، وفق صحيفة "لوموند".

وأضافت الصحيفة الفرنسية، في تقرير لها، أن حزب المحافظين شهد انتكاسات في جميع المجالات، وخسر ما يقرب من 500 مقعد بلدي، بما في ذلك المناطق الموالية تقليديًا له.

وقالت إن نتائج الانتخابات المحلية، التي أجريت في إنجلترا، الخميس الماضي، كانت بمثابة الاختبار الانتخابي الأخير قبل الانتخابات العامة، ما يؤكد الاتجاهات طويلة الأمد التي لوحظت في استطلاعات الرأي على مستوى المملكة المتحدة على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.

ولفتت أنه رغم الجهود التي بذلها رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، لإعادة بناء مصداقيته، إلا أن المحافظين لم يتعافوا بعد من فضائح عهد رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وفترة ولاية ليز تروس الكارثية.

وأكدت الصحيفة أنه رغم أن حزب العمال قد لا يلهم قدرًا كبيرًا من الحماس، إلا أن الناخبين يبدون على نحو متزايد رغبتهم في منحه الفرصة.