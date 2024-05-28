بلجيكا تتعهد بتسليم أوكرانيا 30 طائرة مقاتلة بحلول 2028
أعلنت بلجيكا، التي يزورها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أنها ستسلم كييف 30 طائرة مقاتلة طراز إف-16 لدعم الحرب ضد روسيا بحلول 2028، وفق ما ذكرت وزيرة الخارجية حاجة لحبيب.
وأكدت الوزيرة البلجيكية الليبرالية في تصريحات لإذاعة بيل-آر تي إل "سنوقع قريبا اتفاقية تتعهد بلجيكا بموجبها تسليم 30 طائرة من طراز إف-16 بحلول العام 2028"، مضيفة أنها تأمل أن يكون التسليم الأول لكييف قبل نهاية 2024.
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، إن بلاده تدرس إمداد أوكرانيا بطائراتها المقاتلة من طراز إف-16.
وتستبدل بلجيكا طائراتها من طراز إف-16 بأخرى من طراز إف-35، وقالت وزارة الدفاع في وقت سابق، إن طائرات إف-16 قديمة جدًّا بحيث لا يمكن لأوكرانيا استخدامها في المعركة، غير أن "دي كرو" قال إنها قد لا تزال مفيدة، على سبيل المثال في تدريب الطيارين.
وأوضح دي كرو،"طلبت من وزارة الدفاع معرفة ماهية الاستخدامات الممكنة لطائراتنا من طراز إف-16 في أوكرانيا.. نحن بحاجة إلى دراسة جميع الخيارات".
وقالت النرويج والدنمارك وهولندا في الأشهر القليلة الماضية، إنها ستزود أوكرانيا بطائرات إف-16 بمجرد أن تصبح قواتها الجوية جاهزة لاستخدامها.