لأول مرة.. إسرائيل تستخدم منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ من غزة

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه بعد ست سنوات من إعلان تشغيلها، استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة نظام مقلاع داود لاعتراض صاروخ كان في طريقه إلى منطقة مأهولة في مدينة تل أبيب".

وأشارت إلى أن "مقلاع داود" مصمم للتعامل مع التهديدات الكبيرة مثل الصواريخ الثقيلة والصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض في هذا النظام تصل إلى مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تنفيذ أكثر من 270 عملية إطلاق مقذوفات صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، لكن عددا منها سقطت في غزة أو البحر وتم اعتراض عدد آخر.

وأعلنت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أنها بدأت عملية "ثأر الأحرار" للرد على اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، في تبن رسمي مشترك لعملية إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.