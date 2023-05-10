لأول مرة.. إسرائيل تستخدم منظومة "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ من غزة
قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأربعاء إن إسرائيل استخدمت لأول مرة نظام "مقلاع داود" لاعتراض صواريخ انطلقت من قطاع غزة تجاه مدينة تل أبيب وسط إسرائيل.
وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، فإنه بعد ست سنوات من إعلان تشغيلها، استخدم الجيش الإسرائيلي لأول مرة نظام مقلاع داود لاعتراض صاروخ كان في طريقه إلى منطقة مأهولة في مدينة تل أبيب".
وأشارت إلى أن "مقلاع داود" مصمم للتعامل مع التهديدات الكبيرة مثل الصواريخ الثقيلة والصواريخ الباليستية، مشيرة إلى أن تكلفة كل صاروخ اعتراض في هذا النظام تصل إلى مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة، أنه تم تنفيذ أكثر من 270 عملية إطلاق مقذوفات صاروخية من قطاع غزة على إسرائيل، لكن عددا منها سقطت في غزة أو البحر وتم اعتراض عدد آخر.
وأعلنت "الغرفة المشتركة" للفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، أنها بدأت عملية "ثأر الأحرار" للرد على اغتيال ثلاثة من القادة العسكريين في حركة الجهاد الإسلامي، في تبن رسمي مشترك لعملية إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل.
وقالت في بيان صحفي، إن "استهداف المنازل المدنية والتغول على أبناء شعبنا واغتيال رجالنا وأبطالنا هو خط أحمر سيواجه بكل قوة وسيدفع العدو ثمنه غاليا". وأضافت: "المقاومة جاهزة لكل الخيارات، وإذا تمادى الاحتلال في عدوانه وعنجهيته فإن أياما سوداء في انتظاره"، وفق البيان.
وفي وقت سابق اليوم، كثفت الطائرات الإسرائيلية تنفيذ غارات على مواقع عسكرية تتبع للجهاد الإسلامي وكذلك أراض زراعية مختلفة، ومنصات لإطلاق الصواريخ.