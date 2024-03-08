واشنطن تحذر رعاياها في روسيا من "هجوم وشيك"

وذكرت السفارة على موقعها الإلكتروني، أنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن متطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف تجمعات كبيرة في موسكو، مثل الحفلات الموسيقية، ويجب نصح المواطنين الأمريكيين بتجنب التجمعات الكبيرة خلال الساعات الثماني والأربعين المقبلة".

وأثارت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا أسوأ أزمة في علاقات موسكو مع الغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية، عام 1962.

ويتهم الكرملين الولايات المتحدة بمحاربة روسيا من خلال دعم كييف بالأموال، والأسلحة، والمعلومات الاستخباراتية.

وأفاد جهاز الأمن الاتحادي الروسي بأن خلية تابعة للفرع الأفغاني لتنظيم داعش كانت نشطة في منطقة كالوجا الروسية.

ويعرف ذلك الفرع باسم "تنظيم الدولة الإسلامية - ولاية خراسان"، ويسعى لإقامة دولة خلافة إسلامية في أفغانستان، وباكستان، وتركمانستان، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وإيران.

وظهر التنظيم لأول مرة في شرق أفغانستان في أواخر عام 2014 وعُرف بوحشيته الشديدة.

وقال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، إن الخلية "كانت تستعد لمهاجمة المصلين في كنيس يهودي باستخدام الأسلحة النارية".

وأضاف أنه عند مواجهتهم، قاوم المسلحون القوات الخاصة الروسية لكنها نجحت في "تحييدهم" أثناء تبادل إطلاق النار.

وتابع: "عثرنا على أسلحة نارية وذخائر ومكونات لصنع عبوة ناسفة بدائية وصادرناها".