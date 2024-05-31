زيلينسكي يعتبر سماح واشنطن بضربات داخل روسيا "خطوة إلى الأمام"

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، إن الضوء الأخضر الأمريكي لاستخدام كييف أسلحة أمريكية بشروط، في ضربات داخل روسيا يشكل "خطوة إلى الأمام".

وأوضح خلال اليوم الثالث من القمة بين أوكرانيا ودول أوروبا الشمالية "إنها خطوة إلى الأمام باتجاه تحقيق الهدف"، بحسب "فرانس برس".

ونقلت وسائل إعلام غربية عن مسؤولين أمريكيين في وقت سابق، أن الرئيس جو بايدن منح موافقته على استخدام الأسلحة التي زودتها بها أمريكا لضرب أهداف في روسيا، ولكن بالقرب من منطقة خاركيف فقط.

وقال مسؤول إن فريقه تلقى توجيهات لضمان قدرة أوكرانيا على استخدام الأسلحة الأمريكية "لأغراض الرد على مصادر النيران" حتى تتمكن القوات الأوكرانية من "الرد على القوات الروسية التي تضربها أو تستعد لضربها".

وناشد زيلنسكي قبل أيام الغرب بالسماح له باستخدام الأسلحة التي تصله لضرب أهداف على الأراضي الروسية.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين حذر من "عواقب خطيرة" إذا أعطت الدول الغربية موافقتها لأوكرانيا على استخدام أسلحتها في ضربات على الأراضي الروسية.