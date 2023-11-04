مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية وسط باكستان
أفاد الجيش الباكستاني بأن ستة مسلحين هاجموا قاعدة تدريب للقوات الجوية في منطقة "ميانوالي" وسط باكستان، صباح اليوم السبت.
وجاء في بيان للجيش أن ثلاثة مسلحين قُتلوا قبل دخولهم إلى القاعدة، كما تمكنت القوات من محاصرة الثلاثة الآخرين، مضيفا أن الهجوم تسبب في حدوث أضرار بثلاث طائرات على الأرض وصهريج للوقود.
وأكد الجيش أن عملية جارية حاليا لتطهير المنطقة.
وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان أرسله المتحدث باسمها إلى الصحفيين.
ولا يُعرف الكثير عن تلك الحركة التي ظهرت على الساحة هذا العام، ونفذت سلسلة من الهجمات الكبيرة في البلاد، منها هجوم أودى بحياة 12 جنديا في قاعدة عسكرية باكستانية في مقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية في يوليو/تموز.