مسلحون يهاجمون قاعدة للقوات الجوية وسط باكستان

وأعلنت حركة الجهاد الإسلامي، التي تتخذ من باكستان مقرا لها، مسؤوليتها عن الهجوم، في بيان أرسله المتحدث باسمها إلى الصحفيين.

ولا يُعرف الكثير عن تلك الحركة التي ظهرت على الساحة هذا العام، ونفذت سلسلة من الهجمات الكبيرة في البلاد، منها هجوم أودى بحياة 12 جنديا في قاعدة عسكرية باكستانية في مقاطعة بلوخستان الجنوبية الغربية في يوليو/تموز.