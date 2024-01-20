التايمز: عزوف الشباب عن التجنيد يضعف قدرات الجيش البريطاني

في ظل تناقص أعداد الجيش، وعزوف الشباب عن الانخراط في سلك التجنيد، تساءل جنرالات أوروبيون وأمريكيون عما إذا كان بالإمكان عدّ المملكة المتحدة قوة قتالية رفيعة المستوى، وحذروا من أن الجيش البريطاني، تحديدًا، أصغر من أن يقاتل، وفق تقرير لصحيفة التايمز.

ورجّح التقرير أن ينخفض عدد القوات إلى أقل من 70 ألف جندي خلال العامين المقبلين، ما يلقي بظلال من الشك على القدرات القتالية للبلاد، وخاصة الجيش البريطاني.

وتُظهر الأرقام التي جمعتها التايمز أن الجيش إذا استمر في خسارة قواته بالمعدل الحالي، فإن عدد الجنود النظاميين سينخفض إلى 67.741 جنديًّا بحلول عام 2026، وهو أقلّ من قوات العمليات الخاصة الأمريكية وحدها.

وفي غضون عقد من الزمن، واستناداً إلى الاتجاهات الحالية، سيصل عدد الجيش إلى 52 ألف جندي، وهو عدد قليل بالقدر الكافي لاستيعاب ملعب الاتحاد في مانشستر سيتي.