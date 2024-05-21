خبراء روس: الغرب يستغل انتهاء ولاية زيلينسكي ليفرض قراراته

قال محللون سياسيون روس، إن الدول الغربية تستغل انتهاء ولاية الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لتفرض قراراتها عليه، ومنها التوجه للتفاوض مع موسكو.

وكانت كييف أعلنت إن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها كان ممكناً، لأن أحداث الحرب مع روسيا تدور في مناطق شرقي البلاد، وليس على كامل الجغرافية الأوكرانية.

وانتهت، الإثنين، ولاية زيلينسكي وفقاً لدستور البلاد، حيث كان من المقرر أن تجري الانتخابات في 31 مارس هذا العام، على أن يؤدي الرئيس المنتخب اليمين الدستورية، لكن مع فرض حالة الطوارئ في البلاد تم إلغاء الانتخابات وإبقاء زيلينسكي رئيسا.

بوابة للمنافسة

وقال الباحث في الشأن الأوكراني سيرغي ناركيزوف، إن انتهاء ولاية زيلينسكي سيثير حماسة المنافسين داخل أوكرانيا لأنهم على ثقة، بأن أي انتخابات قادمة ستطيح به، خصوصا في ظل التغييرات التي طرأت على البلاد، إبان حكمه.

وأضاف في حديث لـ"إرم نيوز": "كلنا نذكر خطاب زيلينسكي حين عين رئيسا، حيث وعد بإنهاء حرب دونباس، لكنها خرجت اليوم من خريطة أوكرانيا"، مشيرا إلى أنه وعد كذلك بعدم تعريض الأوكران للبكاء، لكن ذلك لم يتحقق وذهب ببلاده إلى ما وصفه بـ"أسوأ سيناريو".

وأوضح أن "قوانين التعبئة والهجرة والتغيرات التي جرت على حياة الأوكران والفشل في الحرب، أعطت الغرب والمجتمع الأوكراني أيضا صورة سلبية عنه"، لافتا أن هذا المجتمع بات اليوم يسعى للسلام أكثر، ويريد إنهاء الحرب بأي ثمن.

وحول شعبية زيلينسكي في الداخل الأوكراني ووجود منافس حقيقي له يقول ناركيزوف: "بالتأكيد عمل زيلينسكي على إنهاء كل المنافسين الحقيقيين وآخرهم كان قائد الجيش السابق والذي عينه سفيرا خارج أوكرانيا، بهذه الطريقة تخلص منه في الحقيقة".

وأشار إلى أن هناك إحصائيات كثيرة تشير إلى "انخفاض شعبية زيلينسكي آخرها ما جاء في تقرير للمخابرات الخارجية الروسية والتي قالت إنه وفقًا لاستطلاعات مغلقة أجراها أمريكيون وأوروبيون، انخفض مستوى شعبية زيلينسكي إلى 17%" وهذا المؤشر يستمر في الانخفاض وأن حوالي 90% يرغبون في مغادرة البلاد وحتى داخل الجيش فإن شعبية زيلينسكي لا تتجاوز 20%".