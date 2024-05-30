خبراء روس: الغرب بدأ إخراج زيلينسكي من "مرحلة الطفل المدلل"

قال خبراء روس إن "الغرب بات يتململ من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بسبب طلباته الزائدة، لاسيما قبيل قمة حلف الناتو المقررة في يوليو/تموز المقبل".

وأشار الخبراء، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أن الدول الغربية بدأت تضع حدًا لطلبات زيلينسكي، لإخراجه من "مرحلة الطفل المدلل".

وأوضحوا أن قمة "الناتو" المقبلة ستخلق ما يسمى بـ "جسر صلة" بين كييف والحلف، مؤكدين أن "هذا سقف ما سيقدموه لأوكرانيا".

وتوقع الخبراء أن يرفض الغرب انضمام كييف لحلف الناتو، خلال قمته المقبلة، لأن ذلك يعني بالضرورة إدخال هذا الحلف بحرب مباشرة مع روسيا، وبالتالي حرب عالمية ثالثة.

وكانت صحيفة "تليغراف" البريطانية، قد ذكرت أن ملف عضوية أوكرانيا في "الناتو"، لن يحرز أي تقدم خلال قمة الحلف في يوليو/تموز المقبل، التي ستعقد في العاصمة الأمريكية.

واعتبرت الصحيفة أن القرار سيشكل إحباطًا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد أن حذره نظراؤه من الإلحاح على انضمام بلاده إلى الحلف، وقالوا له إن هذا "مستحيل"، وفق تعبير الصحيفة.