محاكمة ترامب.. الرئيس السابق أمام خيار "خطير جدًا"

رأى تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال"، أن إدلاء الرئيس السابق والمرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب، الذي نادرًا ما أعتاد أن يصمت، بشهادته أمام المحكمة في نيويورك قد يكون "خطيرًا جدًا".

وبحسب التقرير، سيواجه ترامب أحد أهم القرارات هذا العام، إن لم يكن الأهم في حياته المهنية، عندما يختار ما إذا كان سيدلي بشهادته في محاكمته الجنائية في نيويورك.

ومن الناحية السياسية، فإن اتخاذ هذا الموقف قد يمنح ترامب الفرصة لإظهار القوة والتحدي في مواجهة المحاكمة التي وصفها بأنها غير شرعية.

لكن في المقابل، يعتقد خبراء قانونيون أن المرشح الرئاسي يواجه خطرًا إذا تم استجوابه بشأن "لقائه الجنسي المزعوم مع ستورمي دانيلز وطريقة معاملته للنساء"، بحسب الصحيفة.

ومن المتوقع أن ينهي المدعون العامون في مانهاتن قضيتهم في الأسبوع المقبل.

ويعتزم محامو ترامب استدعاء عدد قليل من الشهود، إن وجدوا.

وأخبروا القاضي مرتين، خلال الأسبوع الماضي، أن ترامب لم يقرر بعد بشأن الإدلاء بشهادته.

وقال المحامون غير المشاركين في القضية، إنه "من الحكمة على فريق ترامب القانوني أن ينصحه بعدم القيام بذلك، خاصة أنه ليس في وضع يائس حيث تكون الإدانة نتيجة حتمية".