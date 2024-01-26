أمريكا تمنع روسيا من المشاركة في اجتماع "مجلس الحبوب"

منعت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الروس من المشاركة في اجتماع "المجلس الدولي للحبوب" في نيو أورليانز، وفقًا لما نشرته السفارة الروسية في واشنطن على فيسبوك.

وقالت السفارة على حسابها في فيسبوك: "كانت إحدى الحالات الفظيعة هي الحظر المفروض على مشاركة الدبلوماسيين في اجتماع المجلس الدولي للحبوب في 24 يناير/كانون الثاني في نيو أورليانز. وبمثل هذا الفعل، أظهرت الولايات المتحدة بوضوح أنها مستعدة بسهولة لانتهاك التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لاجتماعات متعددة الأطراف".