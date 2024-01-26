أمريكا تمنع روسيا من المشاركة في اجتماع "مجلس الحبوب"
منعت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الروس من المشاركة في اجتماع "المجلس الدولي للحبوب" في نيو أورليانز، وفقًا لما نشرته السفارة الروسية في واشنطن على فيسبوك.
وقالت السفارة على حسابها في فيسبوك: "كانت إحدى الحالات الفظيعة هي الحظر المفروض على مشاركة الدبلوماسيين في اجتماع المجلس الدولي للحبوب في 24 يناير/كانون الثاني في نيو أورليانز. وبمثل هذا الفعل، أظهرت الولايات المتحدة بوضوح أنها مستعدة بسهولة لانتهاك التزاماتها باعتبارها الدولة المضيفة لاجتماعات متعددة الأطراف".
وأشار الدبلوماسيون أن العقبات التي تعترض الحضور الروسي في الأحداث المهمة من حيث تاريخ التفاعل مع الولايات المتحدة أصبحت هي القاعدة.
ودعت السفارة السلطات الأمريكية إلى "التقييم الرصين لعواقب مسار تدمير العلاقات الثنائية".
وقالت البعثة الدبلوماسية: "إننا نطالب باتباع نهج مسؤول تجاه مهام منظم الاجتماعات الدولية، ومشاركة روسيا فيها لا تطلبها الدول الأخرى فحسب، ولكنها ضرورية أيضًا لاتخاذ قرارات فعالة بشأن المشكلات التي تهم العالم أجمع".
والمجلس الدولي للحبوب هو منظمة حكومية دولية تهدف إلى تشجيع تطوير وتعزيز التعاون الدولي في مجال محاصيل الحبوب بين البلدان المصدرة والمستوردة للحبوب.