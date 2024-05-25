حملة بايدن تستعين بروبرت دي نيرو لتوجيه "ضربة انتخابية" لترامب (فيديو)
استعانت حملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالنجم روبرت دي نيرو، لتوجيه ضربة انتخابية للرئيس السابق، دونالد ترامب.
ونشرت حملة بايدن إعلان فيديو جديد أطلقت عليه اسم Snapped ، والذي يهاجم دونالد ترامب كمرشح لن يتوقف عند أي شيء للاستيلاء على السلطة مرة أخرى.
ويؤدي الإعلان العدواني الذي تبلغ مدته 30 ثانية عدو ترامب في هوليوود ، الممثل روبرت دي نيرو، وسيتم توزيعه على المستوى الوطني.
وعلى خلفية الموسيقى الأوركسترالية الدرامية والصور الإخبارية من رئاسة ترامب، يبدأ التعليق الصوتي لدى نيرو: "من تغريدات منتصف الليل، إلى شرب المبيضات، إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المواطنين والتقاط الصور التذكارية، كنا نعلم أن ترامب كان خارج نطاق السيطرة عندما كان رئيسًا". ثم خسر انتخابات 2020 وانقطع”.
في الصور ذات الصلة، يظهر ترامب على هاتفه على متن طائرة الرئاسة وعلى المنصة في غرفة الإحاطة الإعلامية بالبيت الأبيض في مؤتمر صحفي سيئ السمعة في عام 2020، عندما اقترح أن العلاج داخليًا بالمبيض قد يكافح كوفيد-19. ثم يظهر وهو يقف مع الكتاب المقدس خارج ما يعرف بكنيسة الرؤساء، بالقرب من البيت الأبيض، بعد أن تم تطهير المظاهرات القريبة ضد الظلم العنصري ووحشية الشرطة، في أعقاب مقتل جورج فلويد في مايو 2020.
ثم يستمر في إظهار الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، عندما اقتحم أنصار ترامب المتطرفون، بتشجيع من الرئيس آنذاك، غرف الكونغرس الأمريكي في محاولة، دون جدوى ، لوقف التصديق على انتخاب جو بايدن.
ويواصل دي نيرو أن ترامب "كان يحاول يائسًا التمسك بالسلطة". ثم يضيف: "الآن يترشح مرة أخرى، مهددًا هذه المرة بأن يكون دكتاتورًا ، يلغي الدستور ".
وتظهر لقطات ترامب وهو يحذر من أنه سيكون هناك “حمام دم” إذا لم يفز في عام 2024، وتظهر صور إضافية حشدًا يحمل أعلامًا مؤيدة لترامب .
ويواصل صوت دي نيرو: "ترامب يريد الانتقام ولن يوقفه شيء لتحقيق ذلك".