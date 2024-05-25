حملة بايدن تستعين بروبرت دي نيرو لتوجيه "ضربة انتخابية" لترامب (فيديو)

استعانت حملة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بالنجم روبرت دي نيرو، لتوجيه ضربة انتخابية للرئيس السابق، دونالد ترامب.

ونشرت حملة بايدن إعلان فيديو جديد أطلقت عليه اسم Snapped ، والذي يهاجم دونالد ترامب كمرشح لن يتوقف عند أي شيء للاستيلاء على السلطة مرة أخرى.

ويؤدي الإعلان العدواني الذي تبلغ مدته 30 ثانية عدو ترامب في هوليوود ، الممثل روبرت دي نيرو، وسيتم توزيعه على المستوى الوطني.

وعلى خلفية الموسيقى الأوركسترالية الدرامية والصور الإخبارية من رئاسة ترامب، يبدأ التعليق الصوتي لدى نيرو: "من تغريدات منتصف الليل، إلى شرب المبيضات، إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع على المواطنين والتقاط الصور التذكارية، كنا نعلم أن ترامب كان خارج نطاق السيطرة عندما كان رئيسًا". ثم خسر انتخابات 2020 وانقطع”.