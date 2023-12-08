اتهام نجل الرئيس الأمريكي بالتورط في مخطط للتهرب الضريبي

وُجّه الخميس اتهام بالتهرب الضريبي إلى هانتر بايدن نجل الرئيس الأميركي جو بايدن وفقا لوثيقة قضائية وهو ثاني اتهام له على المستوى الفدرالي.

وقال المدعي الخاص المسؤول عن التحقيق إن هانتر (53 عاما) "تورط في مخطط لتجنب دفع ما لا يقل عن 1,4 مليون دولار خلال إقراراته الضريبية الفدرالية" المستحقة للفترة من 2016 إلى 2019.

كما ذكرت وزارة العدل الأمريكية أن محكمة اتحادية في لوس أنجلس وجهت لهانتر بايدن تهما بالمشاركة في مخطط على مدى أربع سنوات لتجنب دفع ضرائب.

وأوضحت الوزارة أن هانتر بايدن وجهت إليه تسع تهم جنائية في المجمل، ويواجه عقوبة بالسجن لمدة 17 عاما كحد أقصى في حالة إدانته.

وسبق أن وجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى هانتر، بشأن حيازة أسلحة نارية بطريقة غير قانونية.