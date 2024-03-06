تحرك قضائي لتعليق صادرات الأسلحة الكندية إلى إسرائيل

أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني الثلاثاء، تقديمه شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لدفعها إلى تعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية، منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، ووزير العدل عارف فيراني، بحسب وكالة "فرانس برس".

واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة.

وهم يطالبون بإصدار أمر "لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل"، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي بلدان أخرى من العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.