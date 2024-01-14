سفينة تبلغ عن اقتراب زورقين شمال غرب ميناء عصب الإريتري‎

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريراً، اليوم الأحد، عن اقتراب زورقين صغيرين من سفينة تجارية على بعد 23 ميلًا بحريًا (43 كيلومترا) شمال غربي ميناء عصب الإريتري على البحر الأحمر.

وأشارت الهيئة في تحذير إلى "اقترب الزورقان الصغيران واعترضا سفينة تجارية في محاولة لحملها على تغيير مسارها".

وأوضحت أن "السفينة التجارية استمرت في مسارها بعد أن تلقت تطمينات من السلطات، ابتعد الزورقان الصغيران عن محيطها الآن، والسفينة وطاقمها بخير".

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا، فجر الجمعة، ضربات على أهداف في مناطق خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين في اليمن، بعد استهدافهم على مدار أسابيع سفنا تجارية في البحر الأحمر.