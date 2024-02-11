استطلاع: غالبية الإيرلنديين مع التشدد ضد المهاجرين

أظهر استطلاع حديث للرأي أن أغلبية كبيرة من الإيرلنديين يفضلون سياسة الهجرة "المقيدة" للحد من تدفق المهاجرين إلى البلاد، بحسب تقرير لصحيفة "آيرش تايمز" الإيرلندية.

ووجد الاستطلاع، الذي أجرته الصحيفة بالتعاون مع شركة "ابسوس بي آند إيه" لأبحاث السوق واستطلاعات الرأي، أن 59% من المشاركين يؤيدون سياسة هجرة أكثر تقييدًا، بينما يؤيد 16% فقط نهجًا أكثر انفتاحًا.

وشمل الاستطلاع 1200 شخص بالغ في كافة الدوائر الانتخابية، في الفترة بين 2 إلى 6 فبراير الجاري.

ورغم تفضيل المشاركين في الاستطلاع تشديد ضوابط الهجرة، إلا أن نسبة كبيرة منهم تصل إلى (48%)، يعتبرون أن الهجرة كانت لها نتائج إيجابية على ايرلندا، مقارنة بـ 35% كانت لديهم وجهة نظر معاكسة.

وتدور المخاوف التي عبر عنها أولئك الذين يؤيدون سياسة الهجرة المقيدة، في معظمها حول الضغط على الخدمات العامة والإسكان.