انفجار يدمر مبنى سكنيا وسط طهران (فيديو)

أفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية السبت، بوقوع انفجار وصفته بـ"المدمر" في مبنى سكني بالعاصمة طهران.

وقال المتحدث باسم إدارة الإطفاء في بلدية طهران جلال ملكي لوكالة "تسنيم"، إن "انفجارا قويا وقع في مبنى سكني بساحة نامجو بالمنطقة السابعة في طهران".

وأوضح ملكي، أن "موقع الحادث كان عبارة عن مبنى سكني مكون من 4 طوابق، حيث كانت هناك وحدة بمساحة 44 متراً في كل طابق، ووقع انفجار قوي في هذا المبنى وبسبب شدة الانفجار تحطمت نوافذ المباني المجاورة".

وبحسب التحقيقات الأولية؛ أشارت المعلومات إلى أن الانفجار ناجم عن تسرب للغاز، بحسب وكالة "إيسنا" الإيرانية.