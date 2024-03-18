"صراخ وشتم".. استطلاعات للرأي تدخل بايدن في نوبة غضب

قال مصدر أمريكي مطلع إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيب بنوبة غضب دفعته "للشتم والصراخ"، وذلك بعد أن أبلغه مساعدوه بتدني نتائج استطلاع الرأي الخاصة به في ولايات أمريكية على خلفية إدارته للحرب في غزة.

ونقلت شبكة (NBC) الأمريكية عن المصدر أنه وخلال الاجتماع الذي أقيم في يناير/كانون الثاني الماضي، علم بايدن من مساعديه بتدني مستوى استطلاعات الرأي الخاصة به في ولايتي ميشيغان وجورجيا بسبب موقفه من حرب غزة، وهو ما أغضب بايدن ودفعه إلى "الصراخ والشتم".

لكن بايدن أخبر مساعديه أنه فعل الصواب رغم تداعيات ذلك على حملته الانتخابية.