تحقيق يكشف ممارسات فرنسا "الخطرة" لاعتراض قوارب المهاجرين في المانش

مناورات في بحر إيجه

وتمكن فريق الصحفيين من تحديد 4 حالات اعتراض في البحر منذ يوليو/تموز عام 2023، إلى جانب التحقيق في 4 حالات خلال عامي 2022 و2023، بحسب المدافعة عن الحقوق، كلير هيدون.

وأظهر مقطع فيديو استعادته الصحيفة، مؤرخ في 9 أكتوبر/تشرين الأول عام 2023، قوة من الشرطة الوطنية تصنع أمواجًا حول "قارب صغير" لزعزعة استقراره في ميناء دونكيرك، وهي العملية التي لاحظها موقع "مهاجر نيوز" بالفعل بين خفر السواحل اليونانيين الذين يقومون بانتظام بهذا النوع من المناورات الخطيرة، لردع قوارب المهاجرين في بحر إيجه.

ووفق "لوموند"، يجري مكتب المدعي العام في بولوني سور مير تحقيقًا أوليًا بعد تقرير من خفر السواحل الجمركي.

وفي صباح 11 أغسطس/آب عام 2023، زُعم أن أحد رجال الدرك طلب من أحد أفراد طاقم الجمعية الوطنية للإنقاذ البحري مساعدته في اقتحام قارب قبالة شاطئ بيرك سور مير "باس دو كاليه"، وعلى متنه حوالي عشرة أشخاص، وهو الإجراء الذي رفض الأخير تنفيذه.

وقال ريمي فاندبلانك للصحيفة: "باعتبارنا ضباط شرطة، لا يمكننا التصرف بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.. يجب أن نحترم القواعد".

وفي رد على أسئلة موقع "مهاجر نيوز" في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أكد المدعي العام في سانت أومير انتقاده للاعتراضات البحرية، وقال: "بمجرد وصول المهاجرين إلى الماء، فإن مبدأ عمل الدولة في البحر هو الذي يستعيد حقوقه، وقد أعطى المحافظ تعليمات واضحة للغاية إلى الشرطة حتى لا تعرض حياة المهاجرين للخطر أبدًا".