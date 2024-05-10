شحنة بمليارات الدولارات.. أسلحة أمريكية في طريقها إلى إسرائيل

أكد البيت الأبيض، اليوم، أنّ إسرائيل لا تزال تحصل على ما تحتاجه من الأسلحة من الولايات المتحدة، وسط حديث عن شحنة بمليارات الدولارات يجري الاستعداد لإرسالها إلى تل أبيب.

وقال مستشار مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن شحن الأسلحة إلى إسرائيل متواصل، ولا تزال تحصل على معظم الأسلحة التي تحتاجها.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في واشنطن "لا تزال الأسلحة تُشحن إلى إسرائيل، وهم يحصلون على الجزء الأكبر من كل شيء، من الأسلحة، للدفاع عن أنفسهم"، وفق تعبيره.

وأكد أن الولايات المتحدة تعهدت "بإنفاق كل سنت تحصل عليه من خلال الطلبات الإضافية من الكونغرس لتوفير القدرات التي تحتاجها إسرائيل، وستستمرّ في هذا الالتزام"، بحسب قوله.

وكان المتحدث باسم "البنتاغون" باتريك رايدر، ذكر في مؤتمر صحفي في وقت سابق، أن الولايات المتحدة قدمت مساعدات أمنية لإسرائيل بمليارات الدولارات.

وبخصوص الأسلحة التي تم تعليق شحنها قال: "إننا نراجع حاليًّا بعض المساعدات الأمنية على المدى القريب"، وفق تعبيره.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" تحدثت في تقرير لها اليوم، عن أن أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات "في طور الإعداد والمراجعة" لإرسالها إلى إسرائيل، رغم تعليق شحنة قنابل قبل يومين.