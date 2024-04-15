الشرطة الأسترالية تكشف تفاصيل صادمة عن سلوك منفذ هجوم سيدني

كشفت الشرطة الأسترالية عن تفاصيل صادمة في جريمة القتل التي وقعت في سيدني، السبت الماضي، تتعلق بسلوك منذ هجوم الطعن مع ضحاياه.

وقالت مفوضة شرطة "نيو ساوث ويلز" في مقابلة، إن منفذ عملية الطعن في مركز تسوق مزدحم في ضاحية بوندي الساحلية، ربما كان يستهدف النساء.

وأضافت المفوضة كارين ويب لهيئة الإذاعة الأسترالية: "من الواضح بالنسبة لي، ومن الواضح للمحققين أن الجاني ركز على النساء وتجنب الرجال".

وتابعت: "المقاطع المصورة تتحدث عن نفسها، أليس كذلك؟ هذا بالتأكيد خط للتساؤل بالنسبة لنا"، في إشارة إلى مقاطع وثقت قتل المهاجم 5 نساء من أصل 6 ضحايا.

والرجل الوحيد الذي قُتل خلال الهجوم هو حارس الأمن في المركز التجاري ويُدعى فراز طاهر، ويبلغ من العمر 30 عاماً.

ووصل طاهر إلى أستراليا العام الماضي كلاجئ من باكستان، وفقاً لبيان صادر عن "الجماعة الإسلامية الأحمدية في أستراليا" التي كان ينتمي لها.

وفي الهجوم الذي وقع، السبت، في مركز "ويستفيلد بوندي جانكشن" التجاري، قُتل 5 نساء من أصل 6 أشخاص، وأغلبية المصابين الاثني عشر من النساء.

ووصف شهود كيف قام المهاجم جويل كوتشي (40 عاماً)، الذي كان يرتدي سروالاً قصيراً وقميصاً لدوري الرجبي الوطني الأسترالي، بالركض عبر المركز التجاري حاملاً سكيناً.

وقُتل المهاجم كوتشي على يد المفتشة إيمي سكوت التي تصدت له بمفردها بينما كان في حالة هياج.

وقالت الشرطة إن كوتشي كان يعاني من مشاكل تتعلق بالصحة النفسية في الماضي، ولم يكن هناك ما يشير إلى الهجوم له دوافع أيديولوجية.