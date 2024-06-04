الكرملين: قمة سويسرا بشأن أوكرانيا "عبثية" دون مشاركتنا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي "هذا عمل عبثي تماما، إنه تسلية فارغة"، مضيفا أن الاجتماع لم يستهدف الخروج بنتائج "وبالتالي لا تريد العديد من الدول تضييع الوقت"، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".

وفي ضربة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت الصين إنها لن تشارك في القمة، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين بارتياح في منشور على تيليغرام، اليوم الثلاثاء.

وتنعقد القمة في مرحلة حاسمة من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية منذ فبراير/ شباط سلسلة من المكاسب بشكل تدريجي.

وقال عدد من دول حلف شمال الأطلسي في الأسابيع القليلة الماضية، إنها ستسمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة زودت بها كييف، وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد الحرب إلى صراع عالمي.