الكرملين: قمة سويسرا بشأن أوكرانيا "عبثية" دون مشاركتنا
وصف الكرملين، اليوم الثلاثاء، رفض بعض الدول المشاركة في قمة السلام التي تستضيفها سويسرا بخصوص أوكرانيا بالأمر المفهوم، لأن الاجتماع يفتقر للأهداف الواضحة وسيكون "عبثيا" إذا لم تشارك فيه روسيا.
وذكرت أوكرانيا أن أكثر من 100 دولة ومنظمة وافقت على المشاركة في القمة المزمعة في يومي 15 و16 يونيو/ حزيران والتي دعيت إليها روسيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحفي "هذا عمل عبثي تماما، إنه تسلية فارغة"، مضيفا أن الاجتماع لم يستهدف الخروج بنتائج "وبالتالي لا تريد العديد من الدول تضييع الوقت"، وفق ما جاء عبر وكالة "رويترز".
وفي ضربة للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قالت الصين إنها لن تشارك في القمة، وهو ما أشار إليه رئيس البرلمان الروسي فياتشيسلاف فولودين بارتياح في منشور على تيليغرام، اليوم الثلاثاء.
وتنعقد القمة في مرحلة حاسمة من الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات في أوكرانيا حيث تحقق القوات الروسية منذ فبراير/ شباط سلسلة من المكاسب بشكل تدريجي.
وقال عدد من دول حلف شمال الأطلسي في الأسابيع القليلة الماضية، إنها ستسمح لأوكرانيا بضرب أهداف داخل روسيا بأسلحة زودت بها كييف، وحذر الرئيس فلاديمير بوتين من أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تصعيد الحرب إلى صراع عالمي.