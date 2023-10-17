إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق جزيرة القرم‎

أعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرغي أكسينوف، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط ثماني طائرات دون طيار عندما حاولت الاقتراب من شبه جزيرة القرم.

وقال أكسينوف عبر قناته على "تلغرام": حاولت 8 مسيرات الاقتراب من شبه جزيرة القرم، وتم تدميرها بوسائل الحرب الإلكترونية من قِبل قوات الدفاع الجوي".