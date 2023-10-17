إسقاط 8 مسيرات أوكرانية فوق جزيرة القرم
أعلن رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرغي أكسينوف، أن القوات الروسية تمكنت من إسقاط ثماني طائرات دون طيار عندما حاولت الاقتراب من شبه جزيرة القرم.
وقال أكسينوف عبر قناته على "تلغرام": حاولت 8 مسيرات الاقتراب من شبه جزيرة القرم، وتم تدميرها بوسائل الحرب الإلكترونية من قِبل قوات الدفاع الجوي".
وطلب أكسينوف عبر منشوره "التزام السكان بالهدوء شاكرًا قوات الجيش على العمل بتنسيق عال".
وتواصل أوكرانيا هجماتها عبر المسيرات مستهدفة شبه جزيرة القرم ومدنًا روسية حدودية منذ أشهر، فيما تؤكد وزارة الدفاع أنها تقوم بإحباط جميع المحاولات.
ومن جانبها تشدد كييف على أن الكثير من مسيراتها تصيب أهدافها.